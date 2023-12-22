С бывших управляющих "Метростроя" намерены взыскать почти 3 млн рублей

Бездействие предшествующих арбитражных управляющих и непрекращающееся затягивание процедур банкротства привело к обесцениванию одного из активов компании.

Управляющий конкурсной комиссией компании "Метрострой" в Петербурге Алексей Кузнецов обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с бывших управляющих Светланы Судьи и Андрея Мариничева компенсацию убытков в размере 2,8 млрд рублей в пользу компании. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Бездействие предшествующих арбитражных управляющих "Метростроя" и непрекращающееся затягивание процедур банкротства привело к обесцениванию одного из активов компании (недвижимости на Расстанной улице, относящейся к имущественному комплексу, площадью около 6,5 га). "Метрострой" был объявлен банкротом в 2021 году, однако торги по имуществу компании многие годы не проводились. Как отметил в интервью изданию Алексей Кузнецов, если бы процедуры не затягивались, то аукцион мог состояться в 2022 или 2023 году.

Отметим, что в конце 2023 года генеральный план города позволял строительство жилых помещений на указанном объекте с возможностью получения дохода не менее 3,6 млрд рублей при его продаже, однако после утверждения нового генерального плана в декабре участок остался в производственной зоне, что привело к снижению цены до 0,81 млрд рублей.

Напомним, летом 2021 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти объявил ОАО "Метрострой" банкротом и начал процедуру реализации имущества.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС