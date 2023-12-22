Петербургский арбитраж запретил Gasunie спор с "Газпром экспортом" за рубежом

В случае нарушения данного запрета, суд решил взыскать с компании Gasunie Transport Services в пользу "Газпрома" сумму в размере €275,4 млн.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил исковое заявление компании "Газпром экспорт" против голландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS) о запрете продолжения судебного процесса за границей.

В случае нарушения данного запрета, суд решил взыскать с компании Gasunie Transport Services в пользу "Газпрома" сумму в размере €275,4 млн. Также суд потребовал у чешской компании выплатить 206 тыс. рублей, потраченные "Газпром экспорт" на оплату госпошлины.

Напомним, что после начала СВО "Газпром" прервал поставки ряду европейских компаний, в том числе и GasTerra из-за отказа расплачиваться за газ в рублях.

Ранее аналогичный запрет петербургский арбитраж определил в отношении трейдеров Uniper.

Фото: Piter.TV