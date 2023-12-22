Суд Петербурга запретил Uniper судиться с "Газпром экспорт" в зарубежном арбитраже

В случае нарушения запрета, компании из ФРГ обязаны будут выплатить "Газпрому" 14,3 млрд евро.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил исковое заявление компании "Газпром экспорт" против немецких трейдеров "Uniper Global Commodities SE" и "Metha-Methanhandel GmbH". По данным ТАСС, дальнейшее рассмотрение дела в международном арбитражном суде стало невозможным, так как суд вынес решение о запрете такого разбирательства.

В случае нарушения запрета, компании из ФРГ обязаны будут выплатить "Газпрому" 14,3 млрд евро.

Ранее "Газпром экспорт" через суд требовал прекратить разбирательство по иску в международном коммерческом арбитраже. Это связано с тем, что из-за санкций в отношении России и российских компаний невозможно обеспечить равные условия участия в зарубежном арбитражном процессе.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга проиграла суд Балтийскому заводу.

Фото: Piter.TV