Прокуратура Петербурга проиграла суд Балтийскому заводу

Ведомство обратилось с просьбой признать недействительным дополнительное соглашение между Балтийским заводом и компанией "Антикоррозийные защитные покрытия" по поставке лакокрасочных материалов, так как оно превышает стоимость основного контракта от 2020 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял сторону Балтийского завода в споре с прокуратурой, отклонив иск ведомства. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе арбитражных судов.

Известно, что прокуратура обратилась с просьбой признать недействительным дополнительное соглашение между Балтийским заводом и компанией "Антикоррозийные защитные покрытия" по поставке лакокрасочных материалов, так как оно превышает стоимость основного контракта от 2020 года. В свою очередь, ответчики, выступая в суде, заявили, что они не могут выполнить контракт по оговоренным на момент его заключения ценам из-за дефицита сырья и проблем в логистике. Это обусловлено пандемией и санкциями. Представители завода отмечают, что стоимость эпоксидной смолы с 2020 года выросла на 208%, и в целом себестоимость сырья для контракта увеличилась на 93,55%. Именно поэтому было заключено допсоглашение с компанией.

В итоге, суд, учитывая объяснения ответчиков, пришёл к выводу, что невозможность выполнения договорных обязательств поставщиком ООО "АКЗ Покрытия" вызвана непреодолимыми обстоятельствами и не зависит от воли или действий сторон контракта.

Ранее арбитражный суд утвердил снос ледовой арены в Озерках.

Фото: Piter.TV