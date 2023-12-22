Арбитражный суд утвердил снос ледовой арены в Озерках

Иск был подан комитетом по контролю за имуществом (ККИ) в отношении собственника участка, Московского ООО "Инвестиционная компания "Две столицы"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета по контролю за имуществом (ККИ), который требовал снос ледовой арены "Озерки" на улице Большая Озерная в качестве самовольной постройки. Такие данные содержатся в архиве арбитражных дел.

Иск был подан ведомством в отношении собственника участка, Московского ООО "Инвестиционная компания "Две столицы", 30 января 2023 года. Собственнику потребовалось разобрать два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для спорта. Комитет требовал выполнить это в течение тридцати дней, и в случае невыполнения просил суд назначить неустойку и разрешить снос сооружений Центру повышения эффективности управления государственным имуществом. В ходе рассмотрении дела было несколько переносов, но 30 января 2024 года суд наконец полностью удовлетворил иск.

Ледовая арена "Озерки" с площадью 16 тыс. кв.м была открыта на улице Большая Озерная, 56, в 2016 году. Здесь было построено несколько сооружений, которые не отображены на кадастровой карте. На арене тренируются воспитанники детской хоккейной школы "СКА — Серебряные львы", входящей в систему школ СКА.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)