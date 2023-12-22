Финской компании Wartsila запретили судиться с Балтийским заводом

В конце января петербургский арбитраж отклонил иск Балтзавода о взыскании в размере €7,6 млн с Wartsila Oyj Abp по гарантиям возврата авансовых платежей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Балтийского завода (входит в объединенную судостроительную корпорацию) о запрете компании Wartsila Oyj Abp инициировать или продолжать разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Финляндии. Как указано в карточке дела, иск был полностью удовлетворён.

Балтийский завод подал иск 1 февраля. В конце января петербургский арбитраж отклонил иск Балтзавода о взыскании в размере €7,6 млн с Wartsila Oyj Abp по гарантиям возврата авансовых платежей. Истец требовал выплат в связи с тем, что финская сторона не исполнила основную часть контрактов на поставку оборудования (дизель-генераторов и комплекта линии вала) для третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" в 2020 и 2021 годах.

В мотивировочной части решения, опубликованной 14 февраля, суд указал, что требования истца не могут быть удовлетворены, так как компании-ответчику и лицам, принимающим решения, грозит уголовная ответственность по месту их регистрации в Финляндии за нарушение антироссийских санкций ЕС, распространенных на истца в марте 2022 года.

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Фото: Piter.TV