Суд признал "Метрострой" банкротом

Работники компании будут переходить к новому метростроителю.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал "Метрострой" банкротом. Информация об этом содержится в картотеке суда.

В организации ввели процедуру конкурсного производства. Планируется, что персонал "Метростроя" перейдет в новую организацию "Метрострой Северной столицы". Она была создана администрацией Петербурга совместно с банком ВТБ, контрольный пакет акций принадлежит городу.

"Метрострой" строил станции метрополитена Петербурга на протяжении много лет. Компания вела свою историю с 1941-го года. Последние станции, которые были ее введены, — "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары". Работы были проведены не очень качественно. На станциях фиксировали протечки, на "Проспекте Славы" не работали траволаторы.

Недавно стало известно о том, что петербургская полиция организовала повторную проверку возможных фактов преднамеренного банкротства ОАО "Метрострой". Арбитражный управляющий компании-метростроителя Григорий Авдеев обратил внимание на то, что компания заключала заведомо убыточные контракты.

Фото: Piter.TV