Полиция вновь начала проверку дела о банкротстве "Метростроя"

Арбитражный управляющий "Метростроя" обнаружил контракты, которые банкротили компанию.

Петербургская полиция организовала повторную проверку возможных фактов преднамеренного банкротства ОАО "Метрострой". С жалобой в три прокуратуры обратился арбитражный управляющий компании-метростроителя Григорий Авдеев. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Авдеев обратил внимание на подозрительные сделки компании, которые были заведомо убыточные. Ущерб составлял более 2,5 млрд рублей. Однако в полиции не стали возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. После этого мужчина подал заявление в прокуратуру Адмиралтейского района, прокуратуру Петербурга и Генпрокуратуру. После этого в МВД все же решили провести проверку.

Напомним, "Метрострой" проходит процедуру банкротства. Из-за финансовых проблем компания не может в полной мере выполнить свои обязательства по ремонту уже открытых станций. Врио генерального директора петербургского "Метростроя" был назначен Алексей Старков.

Фото: Piter.TV