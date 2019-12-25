Алексей Старков стал врио генерального директора петербургского "Метростроя"

Прошлого гендиректора отстранили от должности пару дней назад.

Алексей Старков стал временным исполняющим обязанности генерального директора петербургского ОАО "Метрострой". Информация появилась в группе организации в социальной сети ВКонтакте 6 августа.

С 06 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО "Метрострой" решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО "Метрострой" временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Метрострой" назначен Алексей Юрьевич Старков. пресс-служба "Метростроя"

Такое решение было принято на заочном собрании совета директоров организации. Также сотрудники решили образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "Метрострой".

Напомним, пару дней назад гендиректор "Метростроя" Иван Каргин получил уведомление об отстранении от должности. Оказалось, что у него нет допуска к государственной тайне. Уведомление об отстранении от 2 августа подписано председателем совета директоров компании, зампредседателя комитета имущественных отношений Алексеем Германом.

Ранее Смольный заявил, что коллектив "Метростроя" с переходом в АО "Метрострой Северной столицы" будет полностью сохранен.

Фото: ВКонтакте / Метрострой