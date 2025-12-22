Экс-подрядчик "Метростроя" за 1,5 млрд рублей облицует станции Богатырская и Каменка

АО "АКС" выиграло конкурс на отделку натуральным камнем двух строящихся станций петербургского метрополитена. Работы включают облицовку гранитом и керамогранитом пассажирских зон и наземных сооружений.

АО "АКС", ранее выступавшее подрядчиком "Метростроя", выиграло конкурс на облицовку натуральным камнем станций метро "Богатырская" и "Каменка". Компания предложила цену около 1,5 млрд рублей, опередив единственного конкурента — АО "ПО "Возрождение"".

Согласно условиям контракта, подрядчик выполнит облицовку гранитом и керамогранитом пассажирских зон, наземных сооружений и других элементов. Начало работ на "Богатырской" запланировано на 1 декабря 2026 года, на "Каменке" — на 1 августа 2027 года. Договор будет действовать до 2029 года.

Это первый крупный заказ на строящихся станциях в текущем году. Ранее проводились закупки на отделку и двери для этих объектов на суммы 3,3 млрд и 2,1 млрд рублей соответственно. Также повторно объявлен конкурс на поставку электрооборудования и систем связи.

Компания "АКС" основана в 1993 году. Учредителем в 2023 году выступало АО "Компакт", участвовавшее в строительстве крупных объектов, включая станции метро.

Ранее мы сообщили о том, что постоянный подрядчик петербургского метро поставит спецодежды для сотрудников за 1,7 млрд рублей.

