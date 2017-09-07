В Выборгском районе выделили 6,6 млн на строительство площадки для собак

Власти объявили конкурс на поиск подрядчика.

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для создания новой зоны выгула собак. Администрация Выборгского района объявила открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Площадка для четвероногих питомцев расположится на проспекте Энгельса. Участок находится юго-восточнее пересечения с Суздальским проспектом. Городские власти готовы выделить на эти цели из казны более 6,6 миллиона рублей.

Подрядной организации предстоит выполнить весь комплекс работ по благоустройству данной территории. Победитель конкурса будет определен после 12 марта текущего года. Согласно условиям контракта, все работы необходимо завершить до 30 ноября 2026 года.

Фото: pxhere