Постоянный подрядчик петербургского метро поставит спецодежды для сотрудников за 1,7 млрд рублей

Компания "Метрохим" вновь станет поставщиком одежды для сотрудников петербургского метрополитена. За последние пять лет стоимость суточной аренды выросла в три раза, однако увеличилось и количество предоставляемых комплектов.
О тендере стало известно в середине февраля. Начальная цена контракта составила более 1,7 млрд рублей. На участие в закупке было подано две заявки. Победитель был объявлен 16 марта. Договор пока не подписан, но услуги должны быть оказаны сразу после его заключения. Срок действия соглашения — до осени 2029 года.
По словам главного инженера метрополитена Андрея Спиркина, закупка охватит широкий круг сотрудников — рабочих, служащих и специалистов. Поставщик не только предоставит одежду в аренду, но и возьмет на себя ее обслуживание: чистку, ремонт и другие необходимые процедуры.
Одежда рассчитана на более чем 10 тысяч сотрудников. Точная сумма контракта будет определена по итогам закупки, так как оплата производится по фиксированной ставке за единицу услуги — около 5,9 тысячи рублей. Эта сумма покрывает 35 комплектов одежды в день на протяжении 4 лет.
