Расположение остановок у станции метро "Горный институт" временно изменят с 16 марта

Речь идёт об остановочных пунктах на Большом проспекте Васильевского острова.

С 16 марта временно поменяется расположение автобусных остановок вблизи станции метро "Горный институт" на Большом проспекте Васильевского острова, сообщает издание "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы, движущиеся в сторону Наличной улицы, будут останавливаться временно возле дома №75 (перед перекрестком с 22–23-я линиями) и в саду Василеостровец — после пересечения с 24–25-й линиями.

Маршрут в обратном направлении — от Наличной улицы, — переместится ближе к зданию №68 Большого проспекта, перед пересечением с 24–25-й линиями. Остановока напротив дома №64/5 останется действующей только для автобусов маршрутов №151 и №262.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте временно меняют маршруты четырёх троллейбусов.

Фото: пресс-служба Ростехнадзора; схема: СПб ГКУ "Организатор перевозок"