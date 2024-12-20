На облицовку станций метро Богатырская и Каменка выделили 1,5 млрд рублей

Метрострой Северной столицы объявил тендер на отделку двух новых станций натуральным камнем. Подрядчику предстоит завершить работы к середине 2028 года, согласовав с проектировщиками цвет и фактуру материалов.

Метрострой Северной столицы разместил на сайте госзакупок конкурс на облицовку станций Богатырская и Каменка. Максимальная стоимость контракта достигла 1,559 млрд рублей. Согласно условиям, подрядчик обязан выполнить все работы до 30 июня 2028 года.

Из технического задания следует, что приступить к отделке Богатырской необходимо с 1 декабря 2026 года, а Каменки — с 1 августа 2027 года. Победитель тендера должен согласовать с проектировщиками палитру, фактуру материалов и эскизы архитектурных элементов, предназначенных для пассажирских зон и наружного оформления.

Тоннели до новых станций уже проложены. Проходческий щит завершает проходку и движется к демонтажной камере. Выбор проектных решений повлияет не только на внешний облик объектов, но и на их способность противостоять эксплуатационным нагрузкам, включая следы от водопроявлений.

Фото: АО "Ленметрогипротранс"