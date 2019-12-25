У станции метро "Театральная" появится выход на поверхность до 2030 года

Новый выход планируют разместить в районе Дома быта — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

Власти Петербурга планируют построить выход со станции "Театральная" до 2030 года. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Как напомнил портал "Строительный Петербург", сейчас станция фактически остается "закрытой" для пассажиров: у нее нет выхода на поверхность. По словам Линченко, вопрос строительства уже поставлен в число приоритетных задач.

Городские власти утвердили проект планировки территории, а также приступили к разработке проектной документации. Новый выход планируют разместить в районе Дома быта — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

После завершения проектирования начнется подготовка территории. Для реализации проекта потребуется оформить ряд процедур, связанных с использованием земельных участков. Затем строители смогут приступить к созданию наклонного тоннеля, который соединит станцию с поверхностью.

Фото: Piter.tv