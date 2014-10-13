Смольный: коллектив "Метростроя" с переходом в новую компанию будет полностью сохранен

На следующей неделе будут готовы новые трудовые договоры.

Сегодня, 30 июля, в Смольном состоялась рабочая встреча, на которой председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Владимир Шмидт и председатель Территориальной профсоюзной организации ОАО "Метрострой" Виктор Зорька подняли вопрос переоформления специалистов из ОАО "Метрострой" в АО "Метрострой Северной столицы". Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По словам Соколова, на следующей неделе сотрудники смогут ознакомиться с новыми трудовым договором.

Коллектив предприятия с переходом в новую компанию будет полностью сохранен, люди обеспечены работой и, конечно же, стабильной заработной платой. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в "Метрострое" перед банкротством могут сменить гендиректора. В июне этого года заседание по банкротству "Метростроя" перенесли на конец августа.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов