В Петербурге перенесли заседание по банкротству "Метростроя" на конец августа

Заседание переносится в третий раз.

Заседание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по банкротству ОАО "Метрострой" перенесли на 31 августа. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на собственный источник в компании во вторник, 15 июня.

Напомним, на заседании (19 января) должны были рассматривать отчет временного управляющего и решить вопрос о следующей процедуре в отношении "Метростроя". Тогда заседание перенесли на 6 апреля, после – на июнь, а сейчас – на конец августа. В настоящий момент причина переноса заседения неизвестна.

Ранее мы писали, что "Метрострой" наймет юристов за 32 миллиона рублей для банкротства. Информацию о найме юристов опубликовали на сайте государственных закупок в прошлый четверг, 3 июня. Начальная цена контракта – 32,3 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv