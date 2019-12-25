Заседание суда по банкротству "Метростроя" проведут летом

Заседание откладывают уже не первый раз.

Во вторник, 6 апреля, заседание по банкротному иску в отношении компании "Метрострой" отложили во второй раз. Вероятно, оно состоится 15 июня, сообщила "Фонтанка".

Ранее на заседании (19 января) должны были рассматривать отчет временного управляющего и решить вопрос о следующей процедуре в отношении "Метростроя". Тогда заседание перенесли на 6 апреля, однако конкурсному производству мешают некоторые факторы, в том числе и неподтвержденный отчет временного управляющего.

Сейчас в компании ввели процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Вместе с этим временный управляющий пытается взыскать 5 миллиардов рублей с бывших директоров "Метростроя".

Ранее мы писали, что приставы вывозят арестованную технику "Метростроя".

Фото: Piter.TV