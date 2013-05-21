Приставы вывозят арестованную технику "Метростроя"

Изымаемая техника не задействована в работах.

С начала недели судебные приставы Петербурга начали вывоз техники с площадок компании ОАО "Метрострой", сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Незадействованную в работах технику вывозят с двух адресов: УПТК филиал ОАО "Метрострой" на улице Расстанной и "Управление механизации – филиал ОАО "Метрострой" на улице Маршала Говорова. До этого приставы рассмотрели несколько дел, в которых фигурируют долги компании. Отмечается, что задолжность исчисляется сотнями миллионов. В числе взыскателей – Газпромбанк, "Бизнес-Сервис Центр" и другие. После составления перечня имущества, его начали изымать.

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Фото: vk.com/metrostroy_arhiv