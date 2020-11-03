На Пулковском шоссе петербуржец выстрелил в жену из пневматики и избил сына

На данный момент решается вопрос об аресте мужчины, а расследование дела продолжается.

Вечером во вторник, в одной из квартир по Пулковскому шоссе произошел страшный инцидент. О подробностях сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Петербургу.

Следствие предполагает, что во время ссоры с женой, муж начал жестоко избивать супругу, затем несколько раз выстрелил в нее из пневматического оружия. От смерти пострадавшую удалось спасти благодаря бдительности соседей, которые услышали шум и вызвали полицию. Достоверной информации о ее состоянии пока нет.

Помимо жены тиран избил 11-летнего сына. Мальчика доставили в детскую больницу с травмой головы. Из квартиры в органы опеки передали еще 3-летнего ребенка. По всей видимости, до него мужчина не добрался.

Ранее мы писали, что дегустация одного бокала вина обошлась петербурженке почти в 90 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV