Суд огласил посмертный приговор обвиняемому в насилии над дочерьми Хачатуряну

Суд в Москве признал доказанной виновность Михаила Хачатуряна и прекратил уголовное преследование по его делу в связи со смертью обвиняемого.

Судебная инстанция в Москве признал доказанной виновность Михаила Хачатуряна к систематическому домашнему насилию в отношении дочерей, после чего прекратил уголовное преследование по уголовному делу в связи со смертью фигуранта расследования. Заседание проводилось на территории Бутырского районного суда в Москве. Государственное обвинение просило признать мужчину виновным по трем статьям. Речь шла о насильственных действиях сексуального характера, умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью и изготовление порнографии. На оглашении приговора присутствовала одна из его дочерей - Мария.



Стоит уточнить, что данное решение суда может повлиять на ход уголовного дела в отношении трёх сестер Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве отца, произошедшем в июле 2018 года. Следователи смогли определить, что Михаил систематически издевался над дочерьми. Родитель причинял несовершеннолетним физические и психологические страдания. Изначально судебная инстанция рассматривала эти обстоятельства как смягчающие. Однако позже уголовное дело было разделено на два производства – вину дочерей и отца специалисты начали рассматривать раздельно. Согласно предварительным данным, скором будущем дело против сестер Хачатурян может быть прекращено, либо девушки могут получить оправдательный приговор, если их действия будут признаны самообороной. В СМИ указывают на то, что в России решение по данному делу создаст важный прецедент в судебной практике при рассмотрении подхожих дел о домашнем насилии.

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца.

Фото: Telegram / BAZA