Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Девушек признали потерпевшими.

Психиатрическая экспертиза по делу сестер Хачатурян показала, что убийство отца произошло из-за его жестокого обращения с дочерями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Согласно данным проведенной экспертизы, на почве избиения у сестер развились стрессовые расстройства и чувство страха. Исходя из этого, девушек признали потерпевшими.

Эксперты установили, что каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства - все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами. Мари Давтян, адвокат одной из сестер Хачатурян

Отмечается, что из-за развития нарушений психики девушки не могли больше оказывать сопротивление действиям своего отца. Хачатурян оценивали их общую ситуацию безвыходной. Адвокаты девушек заявляют, что скоро суд рассмотрит новые материалы дела по существу.

Напомним, сестры Хачатурян убили своего отца в конце июля 2018 года. На момент совершения преступления им было 17, 18 и 19 лет. По версии следствия, отец долгое время издевался над девочками и насиловал их. В марте текущего года Следственный комитет России возбудил дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна.

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Фото: Telegram / LIFE SHOT