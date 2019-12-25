СМИ: СК возбудил дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна

Следственный комитет России возбудил дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на одного из адвокатов, принимающих участие в процессе. Источник попросил не раскрывать его имени. Он добавил, что речь идет о расследовании сексуального и другого насилия по отношении к дочерям подозреваемого.
В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и 117 "Истязание".
источник агентства
В настоящее время официальных подтверждений данной информации у "РИА Новостей" нет.
На Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян.
Фото: Следственный комитет России
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