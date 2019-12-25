СМИ: СК возбудил дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна

Источник "РИА Новостей": мужчину подозревают в насилии по отношению к дочерям.

Следственный комитет России возбудил дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на одного из адвокатов, принимающих участие в процессе. Источник попросил не раскрывать его имени. Он добавил, что речь идет о расследовании сексуального и другого насилия по отношении к дочерям подозреваемого.

В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и 117 "Истязание". источник агентства

В настоящее время официальных подтверждений данной информации у "РИА Новостей" нет.

На Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян.

Фото: Следственный комитет России