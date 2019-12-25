Задержали шестерых.

Вечером в воскресенье, 9 августа, стало известно, что на Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян: активисты зажгли файеры и растянули баннер.

К месту прибыла полиция, по данным некоторых telegram-каналов, задержаны шестеро. Активисты уверены, что полицейские знали об акции заранее: ее пресекли едва она успела начаться.

Напомним, что сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец долгое время издевался над девочками и насиловал их. Дело не стали переквалифицировать на самооборону.

Ранее мы писали, что в Кронштадте охранник надругался над женщиной среди бела дня.

Фото: Twitter