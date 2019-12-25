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На Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Сегодня, 20:38
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smirenny

На Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

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Задержали шестерых.

Вечером в воскресенье, 9 августа, стало известно, что на Невском проспекте прошла акция в поддержку сестер Хачатурян: активисты зажгли файеры и растянули баннер. 

К месту прибыла полиция, по данным некоторых telegram-каналов, задержаны шестеро. Активисты уверены, что полицейские знали об акции заранее: ее пресекли едва она успела начаться. 

Напомним, что сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец долгое время издевался над девочками и насиловал их. Дело не стали переквалифицировать на самооборону. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте охранник надругался над женщиной среди бела дня.

Фото: Twitter

Теги: митинг, протестная акция, сестры хачатурян
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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