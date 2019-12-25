Коммунисты Петербурга подали заявку на митинг после отмены ограничений

В Петербурге после отмены ковидных запретов хотят провести митинг.

В администрацию Калининского района Петербурга поступила заявка на проведение шествия с последующим митингом "Антикапитализм - 2026". Организаторами выступили петербургские коммунисты и молодежное крыло партии ЛКСМ РФ. Об этом пишет Коммерсантъ Северо-Запад.

Акцию планируют посвятить защите прав граждан и критике рыночной системы. По словам пресс-секретаря петербургского отделения КПРФ Александра Рогожкина, организаторы рассчитывают примерно на 300 участников. Кроме того, на мероприятии намерены использовать звуковое оборудование, флаги и плакаты.

Заявка стала одной из первых на проведение массового мероприятия после отмены действовавших в Петербурге с 2020 года коронавирусных ограничений. Постановление правительства города № 121 прекратило действие 1 октября 2026 года.

Рогожкин заявил, что после отмены ограничений организаторы рассчитывают на возможность провести акцию. При этом окончательное решение по заявке еще не принято.

Ограничения на проведение крупных массовых мероприятий действовали в Петербурге более 6 лет. В последние годы одним из ключевых сохранявшихся запретов оставалось проведение публичных мероприятий без специального разрешения. Решение об отмене ограничений власти города приняли на основании предписания главного государственного санитарного врача Петербурга и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

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Фото: Piter.tv