В ГД внесут законопроект об обязательной маркировке созданных с помощью ИИ видео

Дмитрий Гусево призвал власти защитить население от манипуляций в интернете и сформировать безопасную основу применения нейросетей.

Группа депутатов во главе с первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия", первым заместителем председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение нижней палаты парламента пакет документов, направленных на регулирование использования искусственного интеллекта при создании видеоконтента. Правки могут быть внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Политики намерены обязать владельцев социальных сетей, видеохостингов и прочих онлайн-площадок, используемых для распространения контента, маркировать размещаемые на ресурсах ролики, сделанные с помощью ИИ. Ожидается, что уведомляющая надпись будет содержать в себе текст "Создано с использованием искусственного интеллекта" или "Сгенерировано ИИ". Также в метаданных файла будет находиться машиночитаемая метка, дату ее создания и идентификатор владельца ресурса. Парламентарии заметили, что маркировочная надпись должна быть видна в течение всего времени воспроизведения видеоматериала, а машиночитаемая метка обязана сохраняться при копировании, скачивании или ином использовании видеоматериала.

Вторым законопроектом депутаты предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей о нарушении требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Подобное нарушение может повлечь за собой штраф для граждан в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО.

Фото: Piter.tv