Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО

Срок вступления в силу проектируемой нормы ожидается с 1 сентября 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения видеокамерами. Известно, что на текущий момент водители, которые управляют транспортными средствами без ОСАГО, могут неоднократно в течение суток привлекаться к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО. Это происходит каждый раз, когда камеры фиксируют нарушение. Такой административный штраф составляет 800 рублей. А в случае повторного правонарушения речь идет о сумме, начиная тремя тысячами рублей и заканчивая пятью тысячами.

Парламентарии предлагают ввести в федеральный закон положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не более одного раза в сутки, если такой инцидент будет зафиксирован камерами. Политики уточнили, что в стране модернизирован сервис для автоматизации деятельности центров фиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения. Система работает на базе специального программного обеспечения "Паутина".

Фото: Piter.tv