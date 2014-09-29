В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе

Депутаты призвали начать отстирывать трудовой стаж ещё со время учёбы, а не после устройства на работу педагогов.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратились к российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с предложением включать в трудовой стаж период обучения студентов в педагогическом вузе. Текст соответствующего документа пресс-служба парламентариев распространила по СМИ. В обращении к главе профильного ведомства из федерального правительства говорится о том, что новая мера поможет системно укрепить кадровый потенциал страны.

... Период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, засчитывается в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения. текст документа

В комментарии журналистам из информационного агентства "РИА Новости" законодатель Сергей Миронов отметил, что это решение со стороны властей повысит привлекательность профессии учителя, а также поможет решить проблему старения профессиональных кадров в данной сфере. Депутаты предложили обсудить вопрос совместно с Социальным фондом страны, Минпросвещения и Минтрудом России.

Фото: Piter.tv