Крестный ход перекроет Петроградскую сторону 5 июля с 11:30 до 13:30

Водителям рекомендуют заранее планировать объездные маршруты.

В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, в двух районах Петербурга введут временные ограничения для автомобилистов и общественного транспорта. Как сообщили в городском Комитете по транспорту, перекрытия связаны с праздничными мероприятиями и религиозным шествием.

В субботу, 4 июля, ограничения будут действовать в Калининском районе в честь 90-летия района. С полуночи до 23:59 закроют участок проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до дома №108, корпус 1. На этом же отрезке до улицы Черкасова на весь день запретят парковку и остановку транспорта.

В воскресенье, 5 июля, с 11:30 до 13:30 полностью перекроют движение на Петроградской стороне. Причиной станет крестный ход у Князь-Владимирского собора. Под ограничения попадут Храмов переулок, улица Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова, сам переулок Нестерова, Большая Пушкарская улица от переулка Нестерова до Введенской улицы, Введенская улица и улица Воскова до дома №1.

Городские власти рекомендовали автомобилистам заранее прокладывать альтернативные маршруты и объезжать указанные участки. Общественный транспорт в эти дни будет следовать по временным схемам движения.

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Фото: Piter.TV