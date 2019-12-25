В Кронштадте охранник надругался над женщиной среди бела дня

Насильника задержали.

Днем в субботу, 8 августа, в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что возле магазина "Дикси" на улице Карла Маркса на его жену напал "маньяк".

Полицейские выяснили, что около полудня в в Андреевском саду, рядом с домом 13 по улице Карла Маркса, неизвестный надругался на 40-летней жительницей Кронштадта. Через 10 минут был задержан 21-летний охранник ЧОПа, житель Выборгского района Ленинградской области. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что при повороте на проспекте Большевиков водитель авто въехал в столб.

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