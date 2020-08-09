При повороте на проспекте Большевиков водитель авто въехал в столб

Никто не пострадал.

В воскресенье, 9 августа, стало известно, что на проспекте Большевиков произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель авто, делая правый поворот, берет слишком большой радиус, а затем въезжает в столб у остановки. Почему водитель не справился с управлением машины, неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что мужчина, которому принесли тело ребенка в пакете, рассказал, как это произошло.

Видео: Piter.TV