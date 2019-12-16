Мужчина, которому принесли тело ребенка в пакете, рассказал, как это произошло

Мать ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Петербржец, дома у которого полицейские обнаружили тело новорожденной девочки в пакете, рассказал изданию 78.ru, как всё произошло.

По словам мужчины, пакет принесла его знакомая Регина. Мужчина путается в своих же показаниях. Сначала он говорит, что выпивал в компании, среди которых была девушка. Он отметил, что девушка пришла со своим ребенком и друзьями. Потом заявил, что увидел, что ребенок валяется на улице и что девушка подтвердила, что это ее дочь. Затем уточнил, что девушка принесла пакет ему в квартиру, а он якобы не знал, что в нём. Путаницу в своих словах свидетель объясняет тем, что является инвалидом второй группы, поэтому имеет проблемы с памятью.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии: врачи диагностировали послеродовое кровотечение.

По одной из версий следствия, новорожденного задушила пьяная компания.

Ранее мы писали, что СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца.

Видео: Piter.TV