  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца
Сегодня, 15:13
68
IRINA_CHALKINA

СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца

0 0

Мужчина заявил, что к нему пришла знакомая "Регина", которая принесла с собой полиэтиленовый пакет с трупом малыша.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, что инцидент произошел днём в субботу, 8 августа в квартире дома № 30 по Стародеревенской улице. Полицейские обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры, которая принадлежит мужчине 1981 года рождения, тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете.

Мудчина заявил, что этот пакет принесла его знакомая. В настоящий момент, 27-летняя петербурженка находится в больнице. 

Ранее мы сообщали о том, что около Петропавловской крепости выловили труп обнаженного мужчины.

Фото:pixabay

Теги: ск спб, труп младенца петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии