В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Напомним, что инцидент произошел днём в субботу, 8 августа в квартире дома № 30 по Стародеревенской улице. Полицейские обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры, которая принадлежит мужчине 1981 года рождения, тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете.
Мудчина заявил, что этот пакет принесла его знакомая. В настоящий момент, 27-летняя петербурженка находится в больнице.
Ранее мы сообщали о том, что около Петропавловской крепости выловили труп обнаженного мужчины.
Фото:pixabay
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