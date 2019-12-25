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Около Петропавловской крепости выловили труп обнаженного мужчины
Сегодня, 13:24
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himif

Около Петропавловской крепости выловили труп обнаженного мужчины

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Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Около семи утра в пятницу, 7 августа, в петербургскую полицию обратился местный житель. Как стало известно Piter.TV, мужчина прогуливался около пляжа Петропавловской крепости и увидел плавающий в реке труп.

Прибывшие на место полицейские вытащили из воды тело неизвестного мужчины без одежды. На вид погибшему около 50 лет, рост 175 см, лысый и без растительности на лице. Татуировок и особых примет на теле не нашли, также не наблюдается внешних признаков насильственной смерти.

Ранее мы рассказывали, что женщина, найденная мертвой в квартире на Фонтанке, умерла во время секса.

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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