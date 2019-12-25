Женщина, найденная мертвой в квартире на Фонтанке, умерла во время секса

Её партнер нанес ей тяжкие травмы шеи и поломал ребра.

Утром 4 августа в коммунальной квартире дома №156 по набережной Фонтанки нашли труп женщины. Тело и лицо погибшей, приблизительно 55 лет, было покрыто гематомами. На месте полиция задержала и подозреваемого в убийстве 38-летнего хозяина квартиры, работающего кладовщиком.

Piter.TV стало известно о подробностях дела от источника в правоохранительных органах. Судмедэкспертиза, проведенная 6 августа, показала, что смерть 55-летней женщины наступила после получения тупой закрытой травмы шеи и закрытого перелома ребер и грудины. Предполагается, что кладовщик нанес петербурженке эти повреждения во время занятия сексом.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, кладовщик задержан и помещен в ИВС.

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Фото: Piter.TV