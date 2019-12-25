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На Маршала Блюхера утром обнаружили тело 8-летней девочки с ДЦП
Сегодня, 9:17
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nastya960

На Маршала Блюхера утром обнаружили тело 8-летней девочки с ДЦП

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Петербурге в квартире нашли труп 8-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о трупе ребенка в квартире дома 52 по проспекту Маршала Блюхера поступило 4 августа в 09:12. Полицейские не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Девочка при этом болела ДЦП.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В квартире на набережной Фонтанки нашли труп 55-летний женщины с гематомами.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дцп, маршала блюхера, тело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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