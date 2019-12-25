В квартире на набережной Фонтанки нашли труп 55-летний женщины с гематомами

По подозрению в совершенном преступлении задержан 38-летний хозяин квартиры.

В квартире на набережной реки Фонтанки был найден труп женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 6:45 в полицию поступило сообщение об обнаружении теле женщины (на вид 55 лет) в квартире дома 156 по набережной реки Фонтанки.

В 06:55 полицейские обнаружили труп в одной из трех комнат коммунальной квартиры. На лице и теле погибшей были гематомы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 38-летний хозяин квартиры. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после установления причины смерти.

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Фото:Piter.TV