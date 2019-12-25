Петербуржец проведет 8 лет в колонии за убийство пасынка

Спустя два года после случившегося мужчина сам пришел к правоохранителям.

Петербуржец Михил Ершов проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство своего пасынка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчину признали виновным, само ведомство поддержало государственное обвинение.

В ноябре 2017 года Ершов убил сына своей гражданской супруги, ударив его металлической арматурой по голове и задушив двумя пластиковыми хомутами. Тело пасынка мужчина положил в сумку из-под байдарки и вывез во Всеволожский район Ленобласти, где закопал в лесополосе.

Спустя почти два года Ершов обратился к правоохранителям с явкой с повинной, в ходе следственных действий мужчина показал, где закопал труп. Суд не только назначил наказание, но и удовлетворил гражданские иски потерпевших на 2,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что житель Кандалакши тушил об дочь сожительницы сигареты.

Фото: pixabay