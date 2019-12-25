Житель Кандалакши тушил об дочь сожительницы сигареты

Суд приговорил истязателя к 4 годам колонии общего режима.

В Кандалакше мужчину отправили в колонию за истязание падчерицы.

Региональные следственные органы СКР по Мурманской области сообщают, что завершился суд в отношении 29-летнего жителя Кандалакши, который обвинялся по статье "истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения иных насильственных действий, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной зависимости от виновного".

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года мужчина специально не менее 7 раз за день тушил об тело и конечности девочки 2012 года рождения, которая является дочерью его сожительницы. Об истязаниях узнали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

По медицинскому заключению ребенку был причинен легкий вред здоровью. Суд приговорил изверга к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Фото:pixabay​​​​​​​