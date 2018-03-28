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В Петербурге задержали девушку из Ингушетии, которая скрывалась от насилия в семье
Вчера, 21:07
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали девушку из Ингушетии, которая скрывалась от насилия в семье

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Позже стало известно, что в квартиру, где девушка скрывалась, уже нагрянули родственники. 

В Петербурге задержали девушку, которая приехала из Ингушетии и скрывалась от насилия в семье. Об этом рассказал адвокат девушки Александр Передрук.

Скрывавшаяся Лейла рассказала, что родители хотели "изменить ее, изменить ценности". Девушку водили к психиатрам, "пичкали таблетками, били и угрожали убить. Поэтому я прошу не выдавать меня моим родственникам". 

Лейла сбежала из дома и покинула родину 14 ноября. Но родственники смогли выследить ее и узнали, что она прячется в Северной столице. В Ингушетии возбудили уголовное дело и объявили Лейлу в розыск. Пока неясно, по какой статье Уголовного кодекса.

Позже стало известно, что в квартиру, где девушка скрывалась, уже нагрянули родственники. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ингушетия, насилие в семье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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