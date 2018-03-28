В Петербурге задержали девушку из Ингушетии, которая скрывалась от насилия в семье

Позже стало известно, что в квартиру, где девушка скрывалась, уже нагрянули родственники.

В Петербурге задержали девушку, которая приехала из Ингушетии и скрывалась от насилия в семье. Об этом рассказал адвокат девушки Александр Передрук.

Скрывавшаяся Лейла рассказала, что родители хотели "изменить ее, изменить ценности". Девушку водили к психиатрам, "пичкали таблетками, били и угрожали убить. Поэтому я прошу не выдавать меня моим родственникам".

Лейла сбежала из дома и покинула родину 14 ноября. Но родственники смогли выследить ее и узнали, что она прячется в Северной столице. В Ингушетии возбудили уголовное дело и объявили Лейлу в розыск. Пока неясно, по какой статье Уголовного кодекса.

Позже стало известно, что в квартиру, где девушка скрывалась, уже нагрянули родственники.

Фото: Piter.tv

