В Барнауле женщина 8 лет, начиная с 2-летнего возраста, истязала родного сына

Женщина била ребенка, выгоняла без одежды на холод, связывала и лишала еды и питья.

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины, которая долгие 8 лет издевалась и истязала родного сына.

Главное следственное Управление России сообщает, что в Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении женщины по статьям "истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Следствие установило, что обвиняемая воспитывала одна сына 2010 года рождения. Начиная с 2012 года, женщина начала систематически истязать сынишку, причиняя ему физические и психические страдания. Продолжались издевательства вплоть до 2020 года, когда об этом узнали правоохранительные органы. Кроме того, следствие установило, что мать периодически выгоняла мальчика без одежды на улицу в холодную погоду.

А в декабре 2019 года женщина связала ребенка и несколько часов не давала ему еды и воды. Когда об издевательствах над ребенком узнало следствие, мальчик был изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение.

Женщина свою вину не признала, сказав, что ее оговорили. Но следствию удалось доказать 30 эпизодов противоправных действий женщины.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:Piter.TV