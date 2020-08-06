В Кронштадте активно идёт реставрация Сухопутного манежа

На данный момент полностью завершены демонтажные работы плит перекрытия и балкона.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов лично проверил ход капитального ремонта исторического Сухопутного манежа, расположенного в центре города. Как сообщает пресс-служба администрации, восстановление долгое время находившегося в упадке объекта стало возможным благодаря настойчивым обращениям местных жителей.

На текущий момент полностью завершены демонтажные работы: удалены старые плиты перекрытия и балкон. Сейчас реставраторы занимаются кирпичной кладкой, устройством колонн и ремонтом оборонительной стены. После завершения всех работ в обновлённом здании, как и прежде, разместится спортивный клуб.

Ранее Piter.TV сообщал, что дом архитектора Брюллова на Кадетской линии отреставрируют под креативное пространство.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.