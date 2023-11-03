Дом архитектора Брюллова на Кадетской линии отреставрируют под креативное пространство

Там появятся офисы, мастерские и коворкинг.

В Северной столице планируют восстановить исторический особняк архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии, 21. После реставрации в здании разместят многофункциональное креативное пространство. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Согласно проекту, на первом этаже откроют зону общепита, а на остальных уровнях разместят офисы, коворкинг, мастерские, читальные залы и вспомогательные помещения. Также планируется создать экспозицию, посвященную истории дома. Реставрационные работы должны завершиться до конца 2024 года.

Здание было построено в 1830-х годах и перестроено в 1845 году по проекту самого Брюллова. В дворовой части ранее находились фонтан и статуя Аполлона, которые также могут быть воссозданы в ходе реставрации.

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Фото: Telegram-канал КИО Санкт-Петербурга