Петергофскую усадьбу XIX века выставят на торги за 93 тыс. рублей

Владельцу предоставят право аренды земельного участка.

Российский аукционный дом впервые проводит конкурс по продаже объектов культурного наследия Петербурга по символическим ценам. Главным лотом станет двухэтажная усадьба архитектора Е. Гана в Петергофе, выставленная с начальной ценой всего 93 550 рублей. Торги пройдут 3 июня на электронной площадке по поручению Комитета имущественных отношений Петербурга.

Усадьба 1850 года постройки на Собственном проспекте, 8А признана памятником архитектуры в 1990 году вместе с прилегающей территорией. Сейчас здание площадью 395,7 кв.м находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель будет обязан провести полную реставрацию по утвержденному проекту, заключив охранное обязательство. В случае невыполнения условий усадьба вернется в городскую собственность.

Новому владельцу также предоставят право аренды земельного участка. Это первый подобный аукцион, где объект культурного наследия продается по символической цене при условии обязательного восстановления.

Ранее Piter.TV сообщал, что КГИОП намерен добиться реставрации дома Демидова на Большой Морской.

Фото: Telegram / КИО Санкт-Петербурга