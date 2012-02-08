КГИОП намерен добиться реставрации дома Демидова на Большой Морской

Представители комитета отметили, что предусмотренный соглашением срок самостоятельного выполнения оговоренных условий пока не завершился.

Смольный в 2024 году подписал соглашение с агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), согласно которому в установленный срок, составляющий 18 месяцев, необходимо завершить комплекс противоаварийных мероприятий по сохранению внешнего облика здания по адресу Большая Морская улица, 43, известного как дом Демидова, пишет "Петербургский дневник".

Кроме того, в ближайшие четыре года предстоит реализовать капитальный ремонт и реставрацию внутреннего пространства сооружения, включая художественное оформление интерьера и предметы прикладного искусства. Осенью 2024 года комитет по охране памятников (КГИОП) получил заявку на разрешение проведения исследовательских и подготовительных работ для последующего проектирования реставрации. Тем не менее, по причине наличия недостатков данная заявка была отклонена.

Представители комитета отметили, что предусмотренный соглашением срок самостоятельного выполнения оговоренных условий пока не завершился. Вместе с тем, проведённая проверка установила, что фасад здания, внутренние помещения и дворы пребывают в неудовлетворительном техническом состоянии. Отдельно акцентировано внимание на ситуацию во втором дворе западного крыла, где рядом с фасадом установлена временная конструкция — навес, закрытый панелями с обеих сторон, используемый для складирования строительного мусора и бытовых отходов. При этом отсутствует документально подтвержденное одобрение КГИОП на установку подобного сооружения.

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