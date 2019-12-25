Усадьба Демидовых продолжает ждать назначенную властями реставрацию

Ремонт планировали начать в 2020-2022 году, однако КГИОП до сих пор не получал заявлений на разработку проекта реставрации.

Усадьба Демидовых в переулке Гривцова долгие годы прячет от глаз туристов и местных жителей свой яблоневый сад и роскошные чугунные лестницы у веранды с колоннами. Попасть в усадьбу можно только с редкими экскурсиями, все остальное время полуразрушенный дом-памятник стоит в запустении, хоть и за железной дверью неких владельцев. Красивое здание вполне могло бы стать центром притяжения людей и открытым объектом для фотографий, однако к 2021 году архитектурный памятник XVIII века пока так и не дождался реставрации.

Piter.TV узнал у КГИОП, планируется ли капитально обновлять усадьбу и когда это произойдет.

Усадьбой Демидовых зовется целый комплекс зданий: "Главный дом" в переулке Гривцова, 1, два его флигеля, "Дом Демидова П.Г." на Казанской, 29/5А, "Сад" и "Кегельбан". Жилые здания признаны памятниками периода зрелого русского барокко XVIII столетия. Двумя десятками основных помещений усадьбы на данный момент пользуется АО "ЭлектроРадиоАвтоматика". Усадьба считается единым многоквартирным жилым домом, его обслуживанием занимается ТСН "Демидовское".

Как рассказали в КГИОП, в 2021 году сотрудники комитета вместе с районной прокуратурой провели проверку и выявили нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Компанию-пользователя привлекли к административной ответственности, и лишь после этого, в минувшем августе, "Демидовское" обратилось в КГИОП с просьбой выдать задания на проведение противоаварийных работ. Флигелю главного дома требовалось восстановление стен и перекрытий, а также замена светового фонаря. В апреле КГИОП утвердил охранное обязательство с требованием провести ремонтные и реставрационные работы в усадьбе в срок до апреля 2026 года. План работ появился и в Региональной программе: ремонт фасада запланировали на период с 2020 по 2022 годы.

Распоряжением КГИОП от 01.04.2021 утверждено охранное обязательство, в соответствии с требованиями которого надлежит в срок до 01.04.2026 в установленном законом порядке выполнить работы по ремонту и реставрации Объекта. <...> Согласно информации сайта НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" ремонт фасада Объекта в соответствии с Региональной программой запланирован на 2020-2022 годы. пресс-служба КГИОП

Однако по состоянию на сентябрь 2021 года для работ даже не разработали проектную документацию, не говоря о начале ремонта в усадьбе.

До настоящего времени заявление на выдачу задания на разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту и реставрации фасадов Объекта в КГИОП не поступало. пресс-служба КГИОП

Облик усадьбы Демидовых сложился к 1799-1800 годам: композиция зданий отличалась законченностью и декоративизмом. В дополнение всему к середине XIX века в саду построили деревянный кегельбан, который спустя несколько десятков лет заменили на каменный. Более ста лет усадьба принадлежала семье Демидовых, во главе которой стоял промышленный магнат и один из крупных городских богачей. В 1830-х годах в его доме разместился английский клуб, гости которого любили играть в кегли (для них и выстроили кегельбан), соревноваться на бильярде и в карты, беседовать и назначать встречи. Известно, что в разные годы в клубе бывали писатели и поэты Тургенев, Крылов, Жуковский, Сологуб, Карамзин, Пушкин, архитекторы Стасов, Камерон, Старов и многие другие известные персоны. Клуб просуществовал около 20 лет: владельцы дома в конце концов расторгли контракт с Советом старшин клуба, после чего в усадьбу въехал "Бюргер-клуб".

Перед Великой Отечественной войной на первом этаже главного дома размещались квартиры, на втором функционировал детский дом, на третьем – средняя школа. Во флигелях были мастерские и жилые помещения.

Фото: citywalls.ru