Семья из Сестрорецка живет в памятнике архитектуры, который вот-вот развалится

В 2003 году дом приватизировали вместе с прописанными там людьми. С тех пор здание постепенно разрушается.

В 20 веке Дача Кривдиной была общежитием, в 2003 году без согласования с жильцами здание выкупило ЗАО "Пансионат Сестрорецк". Спустя три года деревянный дом перешел в частную собственность ООО "Норд Отель" вместе с прописанными там людьми.

Все равно это же администрация отдала дом, если я правильно понимаю. Нам никто не говорит, сколько я писала, кто виноват в том, что дом приватизирован. Халатно приватизировали, я считаю. Ольга Павлова, жительница Дачи Кривдиной

Нынешний владелец пытался выселить семью с детьми в однокомнатную квартиру, но это нарушение норм.

Они начали нас трясти, что мы должны переехать в однокомнатную квартиру. Но нас тогда еще 7 человек было, сейчас свекрови нет, а тогда было семеро. Мы начали отказываться: как мы там поместимся, если жилая площадь – 16 кв.м., а общая – 32 кв.м. Как мы там разместимся, мы штабелями будем ложиться? Ольга Павлова, жительница Дачи Кривдиной

Мольбы жителей отреставрировать здание администрация Курортного района направляет собственнику. Больше половины дома – нежилая, комнаты завалены строительным мусором, крыша протекает, башня падает набок. ООО "Норд Отель" вместо ремонта инженерных сетей и разрушающейся башни регулярно оплачивает штрафы.

Страшно, очень страшно. У нас у детей есть зоны вокруг дома, в который вообще нельзя попадать. За домом может что-то обвалиться, поэтому детям не в коем случае нельзя туда проходить. И естественно, выше подниматься тоже нельзя. Анастасия Хрисанова, жительница Дачи Кривдиной

Жители своими силами заделывают дыры в крыше: последний ремонт кровли был в 1970 году.

В 2019 году суд обязал владельца предоставить семье жилую площадь с сохранением прописки по договору соцнайма. Жители обратились в прокуратуру Курортного района с просьбой проверить нарушения прав человека и неисполнение решения суда.

Видео, фото: Piter. TV, архив героев.