Монумент защитникам Ленинграда на площади Победы признали памятником

Строительные работы велись в 1974-1975 годах, а открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года.

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы теперь является региональным памятником. Это подтвердила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Проект памятника был создан группой архитекторов под руководством Сергея Сперанского, Валентина Каменского и скульптора Михаила Аникушина. Строительные работы велись в 1974-1975 годах, а открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года.

В 1978 году начал работу памятный зал Музея обороны и блокады Ленинграда, который находится под монументом. В 1980 году проект этого сооружения был удостоен высшей награды СССР – Ленинской премии.

Ранее мы сообщили о том, что здание Спецкурсов на Малоохтинском проспекте признали региональным памятником.

Фото: КГИОП