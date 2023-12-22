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Монумент защитникам Ленинграда на площади Победы признали памятником
Сегодня, 13:44
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Монумент защитникам Ленинграда на площади Победы признали памятником

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Строительные работы велись в 1974-1975 годах, а открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года.

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы теперь является региональным памятником. Это подтвердила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Проект памятника был создан группой архитекторов под руководством Сергея Сперанского, Валентина Каменского и скульптора Михаила Аникушина. Строительные работы велись в 1974-1975 годах, а открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года.

В 1978 году начал работу памятный зал Музея обороны и блокады Ленинграда, который находится под монументом. В 1980 году проект этого сооружения был удостоен высшей награды СССР – Ленинской премии.

Ранее мы сообщили о том, что здание Спецкурсов на Малоохтинском проспекте признали региональным памятником.

Фото: КГИОП

Теги: кгиоп, памятник архитектуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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