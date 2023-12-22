Здание Спецкурсов на Малоохтинском проспекте признали региональным памятником

В настоящее время объект находится под управлением ФГКВОУВО "Военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова".

Здание специальных курсов усовершенствования командного состава на Малоохтинском проспекте, 80/2, внесли в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Официальное сообщение об этом размещено на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Построенное в 1936-1938 годах по проекту мастерской №1 Ленпроекта под руководством архитектора Давида Бурышкина, здание привлекает внимание своей архитектурной концепцией.

В настоящее время оно находится под управлением ФГКВОУВО "Военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова".

Ранее мы сообщили о том, что на Московские триумфальные ворота в сентябре 2024 года вернутся скульптуры гениев.

Фото: КГИОП