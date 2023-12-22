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На Московские триумфальные ворота в сентябре 2024 года вернутся скульптуры гениев
Сегодня, 11:19
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На Московские триумфальные ворота в сентябре 2024 года вернутся скульптуры гениев

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Помимо этого, отмечается, что в ходе реставрации за крылом одной из скульптур специалисты нашли тайник.

В сентябре 2024 года завершаются работы по реставрации колонн, кровли и скульптурных украшений Московских триумфальных ворот в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 13 апреля.

Реставрация проводится за счет средств городского бюджета по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. На финансирование объекта пойдут и средства, которые будут получены за счет курортного сбора. 

Ворота представляют металлическую конструкцию. Швы между их частями подвержены коррозии. Все металлические поверхности – в частности, чугун, сталь и медь – реставрируются и защищаются отделочными слоями. 

Реставрация остальных частей колонн и конструкций кровли производится по месту. В фустах – средних частях – колонн будут усилены лестницы со страховочными ограждениями. Чтобы избежать образования конденсата во внутренних полостях стилобатов (базы, на которой стоят колонны) и фустах, будет восстановлена система вентиляции. 

Пресс-служба Смольного

Последний этап – восстановление благоустройства. 

Помимо этого, отмечается, что в ходе реставрации за крылом одной из скульптур специалисты нашли тайник. В металлической коробочке хранились шесть монет российской чеканки, сторублевая купюра, серебряный крестик, именные значки и письмо со стихами "Тебе через 100 лет". Вероятно, тайник заложен при предыдущей реставрации к 300-летию Петербурга. Находки передадут в Государственный музей городской скульптуры. 

Ранее на Piter.TV: реставрация старейших храмов Ленобласти стартует в этом году. 

Фото: Piter.TV

Теги: кгиоп петербурга, московские триумфальные ворота, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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